Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-10-2025 ore 20 | 25

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 milano-napoli segnalata pioggia tra chiusi e Ceprano pioggia in corso anche sulla A12 tra il bivio per la Roma Fiumicino e Civitavecchia porto e sulla dire a Roma Nord tra il bivio per la A1 e il raccordo anulare raccomandiamo quindi prudenza nella guida e restiamo proprio sul raccordo dove a causa di un incidente Ci sono code in carreggiata esterna tra le uscite Ardeatina e Tuscolana un altro incidente rallenta il traffico in carreggiata opposta tra Cassia bis Salaria sulla stessa aria sempre per incidente Ci sono code tra la tangenziale est e l'aeroporto dell'Urbe in direzione del raccordo in chiusura e trasporto ferroviario nel nodo di Roma da circo azione in graduale ripresa su presa in precedenza nei pressi della stazione di San Pietro per accertamenti dell'autorità giudiziaria ritardi fino a 120 minuti per i treni alta velocità Intercity e regionali con limitazioni e cancellazioni per questi ultimi da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità è tutto grazie per l'ascolto un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

