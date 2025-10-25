Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-10-2025 ore 18 | 40

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della Regione in apertura il trasporto ferroviario nel nodo di Roma la circolazione sospesa nei pressi della stazione di San Pietro per accertamenti dell'autorità giudiziaria di per i treni alta velocità Intercity e regionali ripercussioni anche sulle linee Roma Pisa e Roma Viterbo con possibili limitazioni e cancellazioni e Vediamo la situazione del traffico partendo dal raccordo anulare dove abbiamo code a tratti in carreggiata esterna tra le uscite Laurentina e Tuscolana interna rallentamenti tra Salaria tra Nomentana e Roma Teramo restiamo sulla A24 Roma Teramo dove si procede a rilento tra Settecamini e Ponte di Nona in direzione terra ricordiamo che per lavori di messa in sicurezza a seguito di un cedimento strutturale è chiuso lo svincolo di Ponte di Nona per il proseguimento dei lavori lunedì 7 martedì 28 ottobre a partire dalle 7 fino alle 17 sarà chiuso inoltre il tratto di complanare tra Ponte di Nona e la barriera di Roma Est uscita obbligatoria Ponte di Nona per i veicoli provenienti dalla tangenziale est dal raccordo anulare da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

