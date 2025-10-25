Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-10-2025 ore 18 | 10

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare dove abbiamo coda in carreggiata esterna tra l'uscita Laurentina e Tuscolana interna rallentamenti tra Cassia bis Salaria e tra Mentana è Roma Teramo e siamo proprio sulla A24 Roma Teramo dove per lavori di messa in sicurezza a seguito di un cedimento strutturale è chiuso lo svincolo di Ponte di Nona in direzione Teramo ricordiamo che per il proseguimento dei lavori lunedì 27 e martedì 28 ottobre a partire dalle 7 fino alle 17 sarà chiuso il tratto di complanare tra Ponte di Nona e la barriera di Roma Est con uscita obbligatoria Ponte di Nona per i veicoli provenienti dalla tangenziale dal raccordo anulare da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità e tutto a più tardi un servizio della Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

