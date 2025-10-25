Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-10-2025 ore 16 | 25

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione più iniziamo dal raccordo anulare dove abbiamo Code in carreggiata interna tra le uscite Cassia bis Salaria in carreggiata opposta incolonnamenti a partire dalla Roma Fiumicino fino alla Laurentina qui per un incidente da poco rimosso un altro incidente rallenta il traffico sul tratto Urbano della A24 tra la tangenziale est verso lo stesso raccordo è proprio sulla A24 Roma Teramo Sono in corso lavori di messa in sicurezza a seguito di un cedimento strutturale tra Ponte di Nona e la barriera di Roma Est in direzione Teramo sul tratto interessato si transita su carreggiata ridotta ricordiamo che per il proseguimento dei lavori lo stesso tratto Sara traffico lunedì 27 e martedì 28 ottobre a partire dalle 7 e fino alle 17 di sosta Inoltre uscita obbligatoria Ponte di Nona per i veicoli provenienti dalla tangenziale est dal raccordo anulare attenzione quindi alla segnaletica sul posto da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità e tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

