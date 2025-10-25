Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-10-2025 ore 15 | 25

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio due incidenti stanno provocando disagi sul Raccordo Anulare il primo in carreggiata interna con il colonna menti a partire dall'uscita per la Aurelia fino a Casal del Marmo l'altro in esterna con code tra le uscite via del Mare Laurentina raccomandiamo quindi la dovuta Attenzione ci spostiamo sulla A24 Roma Teramo Dove sono i corsi lavori di messa in sicurezza a seguito di un cedimento strutturale tra Ponte di Nona e la barriera di Roma Est in direzione Teramo sul tratto interessato si transita in carreggiata ridotta ricordiamo che per il proseguimento dei lavori lo stesso tratto sarà chiuso al traffico lunedì 27 e martedì 28 ottobre a partire dalle e fino alle 17 nello stesso orario disposta Inoltre uscita obbligatoria a Ponte di Nona per i veicoli provenienti dalla tangenziale est e dal raccordo anulare attenzione quindi alla segnaletica sul posto da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità e tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

