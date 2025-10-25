Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla stazione di infomobilità un servizi della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare carreggiata interna code a tratti per traffico intenso tra Laurentina e Tuscolana in interna si rallenta tra Cassia bis Salaria più avanti rallentamenti tra Nomentana e Prenestina ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 roma-teramo tra Portonaccio e tangenziale est verso quest'ultima su via Cristoforo Colombo ho risolto l'incidente avvenuto in precedenza adesso la circolazione scorrevole tra via di Malafede e via di Mezzocammino in direzione raccordo anulare trasporto ferroviario sulla linea Roma Napoli via Cassino e Roma Velletri Frascati per lavori di manutenzione programmata fino alle ore 5:35 di lunedì 27 ottobre ci sono variazioni cancellazioni per i treni regionali Inoltre è previsto un servizio bus tra Roma Termini e Ciampino e tra Roma Termini e Campobasso in chiusura gli eventi a Roma nella giornata di oggi dalle ore 14 alle ore 18 si terrà una manifestazione che sfilerà da Piazza della Repubblica Piazza di Porta San Giovanni al passaggio della manifestazione sono previste temporanee chiusure stradali e modifiche ad oltre 30 linee bus da Daniele serio e altre mobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-10-2025 ore 13:25