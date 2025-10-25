Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-10-2025 ore 12 | 25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati della redazione di infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare esterna si rallenta per traffico intenso tra via del mare e Pontina è più avanti della Lorenzin È Tuscolana in interna code tra Cassia bis e Salaria più avanti rallentamenti era Nomentana Roma Teramo e a seguire tra Tuscolana Appia ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 roma-teramo tra Portonaccio e tangenziale est verso quest'ultima andiamo sulla Pontina dove ci sono code all'altezza del raccordo anulare in direzione Latina via Cristoforo Colombo code per incidente tra via di Malafede e via di Mezzocammino in direzione raccordo anulare in chiusura e trasporto pubblico capitolino ricordiamo che nella giornata di oggi sabato 25 ottobre linea B B1 e cd della metropolitana effettuano l'orario prolungato con le ultime corse dei Cavolini a 1:30 di notte da Daniele Serie A tranne infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

