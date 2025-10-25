Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-10-2025 ore 11 | 25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di altra info mobilità un servizio della regione Lazio partiamo della carreggiata esterna del raccordo anulare dove segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Ardeatina e Tuscolana mentre in interna si sta in fila tra Cassia bis e Salaria ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 roma-teramo quote tra Portonaccio e tangenziale verso quest'ultima andiamo sulla Casilina dove si rallenta tra Tor Bella Monaca e Borghesiana nei due sensi su via Cristoforo Colombo code per incidente tra via di Malafede e via di Mezzocammino in direzione raccordo anulare infine la protezione civile ha diramato l'allerta meteo gialla dalla tarda mattinata di oggi sabato 25 ottobre e per le successive 12 18 ore attese precipitazioni da isolate a Sparse anche a carattere di rovescio o temporale specie sui settori orientali e meridionali a Daniele serio e altra infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

