Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-10-2025 ore 11 | 25
Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di altra info mobilità un servizio della regione Lazio partiamo della carreggiata esterna del raccordo anulare dove segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Ardeatina e Tuscolana mentre in interna si sta in fila tra Cassia bis e Salaria ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 roma-teramo quote tra Portonaccio e tangenziale verso quest'ultima andiamo sulla Casilina dove si rallenta tra Tor Bella Monaca e Borghesiana nei due sensi su via Cristoforo Colombo code per incidente tra via di Malafede e via di Mezzocammino in direzione raccordo anulare infine la protezione civile ha diramato l'allerta meteo gialla dalla tarda mattinata di oggi sabato 25 ottobre e per le successive 12 18 ore attese precipitazioni da isolate a Sparse anche a carattere di rovescio o temporale specie sui settori orientali e meridionali a Daniele serio e altra infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Argomenti simili trattati di recente
#Viabilità | #Manifestazione | #Roma Sabato #25ottobre, un corteo partirà da Piazza della Repubblica per raggiungere Piazza di Porta San Giovanni tra le 13:00 e le 17:30 Chiusure e deviazioni al passaggio del corteo Il percorso https://buff.ly/eZp - facebook.com Vai su Facebook
Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-10-2025 ore 09:40 - Astral infomobilità ritrovati delle frazioni di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio al momento della circolazione risulta scorre Sulla ... Scrive romadailynews.it