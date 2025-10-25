Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio via Cristoforo Colombo un incidente Cosa vuol dire tra via di Acilia e via di Mezzocammino in direzione Raccordo Anulare ci spostiamo sulla carreggiata esterna raccordo anulare dove si rallenta questa volta per traffico intenso tra Appia e diramazione Roma Sud mentre in carreggiata è ancora rallentamenti tra Cassia bis e Salaria per il trasporto pubblico capitalino sulla linea termini Centocelle il servizio precedentemente limitato a causa di un incidente tra privati è venuta a Piazzale labicano è tornato in chiusura e trasporto ferroviario sulla linea Roma Napoli via Cassino e Roma Velletri Frascati per lavori di manutenzione programmata fino alle ore 5:35 lunedì 27 ottobre ci sono variazioni cancellazioni per treni regionali Inoltre è previsto un servizio bus tra Roma Termini e Ciampino e tra Roma Termini e Campobasso da Daniele Sirio e altre info mobilità è tutto Grazie per l'attenzione Alpes aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-10-2025 ore 10:25