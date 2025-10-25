Astral infomobilità ritrovati delle frazioni di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio al momento della circolazione risulta scorre Sulla maggior parte delle strade e autostrade della nostra regione per il trasporto pubblico capitolino sulla linea termini Centocelle e servizio è limitato Ponte Casilino a causa di un incidente tra privati avvenuto a Piazzale labicano per raggiungere termini laziali si consiglia di utilizzare le linee bus 514 e 105 ancora trasporto pubblico ricordiamo che nella giornata di oggi sabato 25 ottobre Lele a Bibione e cd della metropolitana effettueranno l'orario prolungato con le ultime corse dei capolinea 1:30 di notte infine la protezione civile ha diramato l'allerta meteo gialla dalla tarda mattinata di oggi sabato 25 ottobre e per le successive 12182 attese precipitazioni da isolate a Sparse anche a carattere di rovescio o temporale specie sui settori orientali regionali Daniele si ribalta nei funghi da è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-10-2025 ore 09:40