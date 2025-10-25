Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla stazione di altra l'infomobilità un servizio della regione Lazio Al momento la circolazione risulta priva di gita Sulla maggior parte delle strade e autostrade della nostra regione sulla diramazione Roma nord è risolto L'incidente è avvenuto in precedenza all'altezza di Settebagni in direzione A1 Roma Firenze Ora la circolazione è scorrevole per il trasporto pubblico capitolino ricordiamo che nella giornata di oggi sabato 25 ottobre le linee abb1 e cd della metropolitana che effettueranno l'orario prolungato con le ultime corsi dei all'una e trenta di notte infine la protezione civile ha diramato l'allerta meteo gialla dalla tarda mattinata di oggi sabato 25 ottobre e per le successive 12 18 ore attese precipitazioni da isolate a Sparse anche a carattere di rovescio o temporale specie sui settori orientali e meridionali da Daniele Cereal tranne immobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-10-2025 ore 09:10