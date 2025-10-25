Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-10-2025 ore 07 | 25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di altra info mobilità un servizio della regione Lazio circolazione priva di particolari critici su gran parte della rete viaria regionale nelle prime ore di questa mattina ad eccezione di un incidente sulla diramazione Roma nord che causa coda all'altezza di Settebagni verso la A1 Roma Firenze passiamo a trasporto ferroviario linea Roma Napoli via Cassino e Roma Velletri Frascati per lavori di manutenzione programmata fino alle ore 5:35 di lunedì 27 ottobre ci sono variazioni cancellazioni per i treni regionali Inoltre è previsto un servizio bus da Roma Termini Ciampino e te Roma Termini a Campobasso in chiusura G20 a Roma dalle ore 14 alle ore 18 si terrà una manifestazione che Spira da Piazza della Repubblica a Piazza di Porta San Giovanni al passaggio della manifestazione sono previste temporanei chiusure stradali e modifiche ad oltre 30 linee bus da Daniele Sirio e altre info mobilità è tutto Grazie per l'attenzione al un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

