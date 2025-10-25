Via il divieto di pubblicità sessiste il vero scopo di Fdi è diffondere i manifesti Pro vita e anti-aborto
Cosa c'è dietro la battaglia ossessiva di Fratelli d'Italia contro il divieto di affissione per strada di cartelloni pubblicitari sessisti o violenti? Il senatore Malan, firmatario dell'emendamento che vuole rimuovere il divieto, ha ammesso candidamente in Aula qual è l'obiettivo: cancellare le limitazioni che impediscono di fare le campagne anti-aborto nei Comuni attraverso i manifesti per strada. 🔗 Leggi su Fanpage.it
News recenti che potrebbero piacerti
FdI ha ingranato la retromarcia e ha proposto un emendamento al codice della strada per eliminare il divieto di pubblicità sessiste dalle strade. GiULiA giornaliste aderisce con convinzione alla lettera aperta promossa da Laura Onofri e Elena R - facebook.com Vai su Facebook
Via il divieto di pubblicità sessiste, il vero scopo di Fdi è diffondere i manifesti Pro vita e anti-aborto - Cosa c'è dietro la battaglia ossessiva di Fratelli d'Italia contro il divieto di affissione per strada di cartelloni pubblicitari sessisti o violenti ... Riporta fanpage.it
L’emendamento di FdI che piace a Pro Vita: via il divieto di affiggere pubblicità sessiste e omofobe - A proporlo il capogruppo di FdI al Senato Lucio Malan e l’ex sindaco di Catania Salvo Pogliese. Segnala repubblica.it