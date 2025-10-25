Via il divieto di pubblicità sessiste il vero scopo di Fdi è diffondere i manifesti Pro vita e anti-aborto

Fanpage.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cosa c'è dietro la battaglia ossessiva di Fratelli d'Italia contro il divieto di affissione per strada di cartelloni pubblicitari sessisti o violenti? Il senatore Malan, firmatario dell'emendamento che vuole rimuovere il divieto, ha ammesso candidamente in Aula qual è l'obiettivo: cancellare le limitazioni che impediscono di fare le campagne anti-aborto nei Comuni attraverso i manifesti per strada. 🔗 Leggi su Fanpage.it

