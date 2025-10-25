Via di fuga del Villaggio Mosè | passo avanti per la progettazione
Novità in vista per la via di fuga del Villaggio Mosè: il Comune di Agrigento ha concluso l’iter per l’affidamento della progettazione dell’infrastruttura strategica che collegherà direttamente viale Leonardo Sciascia e viale Cannatello tramite l’adeguamento di vie esistenti – via Boris Giuliano. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Agrigento, assessore Principato: “Al lavoro per la via di fuga del Villaggio Mosè” - Si tratta di un’opera necessaria e attesa, un percorso alternativo che, in tempi rapidi, potrà costituire una via di fuga sicura, a tutela e salvaguardia delle vite umane ... Da grandangoloagrigento.it