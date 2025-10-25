Via di fuga del Villaggio Mosè | passo avanti per la progettazione

Novità in vista per la via di fuga del Villaggio Mosè: il Comune di Agrigento ha concluso l’iter per l’affidamento della progettazione dell’infrastruttura strategica che collegherà direttamente viale Leonardo Sciascia e viale Cannatello tramite l’adeguamento di vie esistenti – via Boris Giuliano. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

