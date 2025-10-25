Via alla ’Cosa’ civica Felicori è in pole
Sala piena per la ’Cosa’ civica con i guazzalochiani, la Rete civica del consigliere regionale Marco Mastacchi e l’ex assessore regionale alla Cultura Mauro Felicori in vista delle prossime Comunali. Nel giorno del cordoglio azzurro per la scomparsa dell’ex senatore Giampaolo Bettamio, all’incontro “ Orizzonti 2027 ” a Palazzo Pepoli Campogrande, ci sono anche gli ex assessori di Giorgio Guazzaloca Carlo Monaco e Giovanni Salizzoni insieme all’urbanista Giovanni Crocioni, ma anche Luca Vianelli del comitato Ravone Sicuro e Andrea De Pasquale, l’ex consigliere comunale Pd oggi primo firmatario dell’esposto contro i “palazzoni” autorizzati in città negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
