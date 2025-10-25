Via ai corsi di greco moderno al liceo Stellini
A novembre prenderanno il via i corsi di greco moderno organizzati dalla Fondazione Ellenica di Cultura Italia, ente certificato dal MIM e dal Ministero dell’Istruzione ellenico per la certificazione linguistica in lingua neogreca. L’iniziativa, attiva da oltre un decennio, è rivolta a quanti. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Altre letture consigliate
MAGISTRATURA - BANDO A 450 POSTI In vista dell’imminente pubblicazione del bando a 450 posti, sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi di preparazione del concorso in magistratura per l’anno 2025-2026. La Scuola propone tre diversi corsi : 1 il corso - facebook.com Vai su Facebook
Domani mattina a Torino per inaugurare i corsi di Giurisprudenza con una lezione su diritto e fiducia; poi nel pomeriggio a Milano per presentare #criticadellaragionebellica. I #cattivisti potranno rendere il mondo un deserto, ma non avranno la nostra anima. @ - X Vai su X
Scuola di Teatro: al via i corsi di recitazione al Teatro Moderno di Tegoleto - Al Teatro Moderno di Tegoleto, in parallelo alla nuova stagione teatrale 2024/25, prendono il via anche quest’anno i corsi di recitazione e narrazione con il contributo e ... Riporta lanazione.it