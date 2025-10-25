Vespa torna di nuovo all’attacco di Sinner | Ha detto no alle Olimpiadi e a Mattarella

Bruno Vespa riaccende la polemica su Jannik Sinner. Dopo il primo commento pubblicato pochi giorni fa sulla rinuncia del tennista alla Coppa Davis, il giornalista è tornato sull'argomento con un nuovo post su X, aggiungendo altri motivi di critica verso il numero 2 del mondo. Le parole di Vespa. "Nell'elencare le ragioni di disaffezione di Sinner nei confronti dell'Italia, oltre alla residenza a Montecarlo e al rifiuto di giocare la Davis, dimenticavo la rinuncia alle Olimpiadi e soprattutto il rifiuto di incontrare il capo dello Stato.

