Vespa contro Sinner atto secondo ma tra i due litiganti il terzo gode | ed è Fiorello che ironizza sul duello social

Mentre l’Italia sportiva esulta per l’ennesima dimostrazione di superiorità di Jannik Sinner, capace di spazzare via l’australiano Alex De Minaur (6-3, 6-4) in un’ora e 27 minuti, volando in finale all’Atp di Vienna (dove nel 2023 ha trionfato, ça va sans dire ), un’ombra lunga e scura si allunga su festeggiamenti e congratulazioni social: quella del patriottismo mancato. Con Bruno Vespa contro Jannik Sinner, atto secondo, alacremente in corso. Vespa contro Sinner, la seconda puntata. Il trionfo sul cemento indoor, che ha portato Sinner alla 42esima semifinale ATP (eguagliato il record italiano) e alla dodicesima vittoria su dodici contro De Minaur, è stato infatti clamorosamente superato in termini di curiosità dal risentimento social rilanciato dal padre nobile del giornalismo tv. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

