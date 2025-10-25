Verstappen subito davanti a tutti Leclerc c’è Piastri in difficoltà

Sarà che proprio in Messico un anno fa la Ferrari ha ottenuto la sua ultima vittoria in Formula ma il venerdì delle prove libere sorride alle macchine di Maranello, soprattutto a Charles Leclerc che nella prima ora chiude davanti a tutti e poi nella seconda sessione deve arrendersi soltanto allo scatenato Max Verstappen, sempre più concentrato sulla rimonta al leader del Mondiale Oscar Piastri. Le dstanze minime tra i migliori (in mezzo secondo ci sono sette piloti) fanno capire che in questo Gran Premio può succedere di tutto. Nella corsa al Mondiale Verstappen ha dimostrato di poter ancora una volta ottenere la pole-position mentre la Mc Laren di Lando Norris sul passo gara ha infilato una serie di tempi eccezionali. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Verstappen subito davanti a tutti Leclerc c’è, Piastri in difficoltà

