Verstappen il più veloce nelle libere del Messico ma Leclerc in scia

L'olandese fa segnare il miglior crono nelle Fp2 davanti al ferrarista CITTÀ DEL MESSICO (MESSICO) - Ridotto a 40 punti il distacco da Oscar Piastri, Max Verstappen vuole continuare la rimonta in Messico e mette subito le cose in chiaro. È l'olandese della Red Bull il più veloce delle libere del ven.

