Verstappen detta legge nella FP2 al GP del Messico bene Leclerc Norris impressiona sul long run
Arrivano ancora indicazioni discrete in chiave Ferrari dall’Autodromo Fratelli Rodriguez, teatro questo fine settimana del GP del Messico, ventesimo appuntamento valido per il Mondiale 2025 di Formula 1. Dopo la buona FP1, Charles Leclerc ha infatti conservato un posto in top 3, centrando la seconda piazza cedendo il passo al solo Max Verstappen. Nello specifico il monegasco su gomme medie ha cominciato in modo iper positivo la sessione, fermando prima il cronometro a 1:18.669 e successivamente, migliorandosi con 1:18.353. Poi però, a scoccare della mezz’ora, Verstappen su gomme rosse si è portato davanti a tutti timbrando 1:17. 🔗 Leggi su Oasport.it
