Veronica Satti la figlia di Bobby Solo a Verissimo | Ho fatto atti di autolesionismo da mio padre solo un messaggio

Veronica Satti racconta a Verissimo della rottura dei suoi rapporti con il padre: "Quando ho partecipato al GF c'era stato un riavvicinamento, poi ci siamo persi di nuovo". Spiega a Toffanin di avere avuto grandi sensi di colpa da giovane e avere commesso atti di autolesionismo fino a poco tempo fa: "Ero messa davvero male, spero di essere un simbolo di speranza per tante persone in difficoltà". 🔗 Leggi su Fanpage.it

