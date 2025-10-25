Verissimo Veronica Satti racconta del tentato suicidio e del difficile rapporto col padre Bobby Solo

La figlia di Bobby Solo, Veronica Satti, a Verissimo ha raccontato il difficile rapporto col padre e i problemi di salute. Le è stato diagnosticato anche un disturbo borderline della personalità. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Verissimo, Veronica Satti racconta del tentato suicidio e del difficile rapporto col padre Bobby Solo

Argomenti simili trattati di recente

POV: ti ritrovi al matrimonio di due ballerini come Veronica Peparini e Andreas Muller #Verissimo - facebook.com Vai su Facebook

Veronica Satti a Verissimo. L'ex fidanzata, il disturbo borderline e il rapporto con Bobby Solo: «Non ha mai fatto il padre, i figli sono di chi li cresce» - La figlia di Bobby Solo, diventata nota al grande pubblico dopo la sua partecipazione al Grande Fratello nel 2018, torna sotto i riflettori del piccolo ... Come scrive leggo.it

Veronica Satti, chi è la figlia di Bobby Solo: l'ex fidanzata e la malattia - Veronica Satti è nota al grande pubblico come la figlia di Bobby Solo e per la sua partecipazione al Grande Fratello 2018, ma negli anni ha costruito un profilo personale fatto ... Riporta ilmessaggero.it

Veronica Satti, chi è la figlia di Bobby Solo: l'altro padre, la malattia e la fidanzata rimpianta - Figlia di Bobby Solo, Veronica Satti ha affrontato un rapporto difficile con il padre e la battaglia contro il disturbo borderline, svelato dopo la partecipazione al Grande Fratello. Lo riporta libero.it