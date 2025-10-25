Verissimo | Piera Maggio ed Evelina Sgarbi tra gli ospiti del 25 e 26 ottobre 2025

Il weekend di Canale 5 torna ad essere nel segno di Silvia Toffanin con due nuove puntate di Verissimo, in onda oggi, sabato 25 ottobre, e domani, domenica 26 ottobre. Verissimo di sabato 25 ottobre – ore 16:30. L’appuntamento del sabato si aprirà con Caner Cindoruk, l’attor e che presta il volto a Sarp nella serie La Forza di una Donna. Spazio poi all’incontro con l’attrice Martina Stella, che, dopo la separazione dal marito, parlerà della sua nuova fase di vita da mamma single. A Verissimo anche il racconto di Mauro Corona, scrittore e presenza fissa su Rete 4 nel talk d’attualità È Sempre Cartabianca, condotto da Bianca Berlinguer. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Verissimo: Piera Maggio ed Evelina Sgarbi tra gli ospiti del 25 e 26 ottobre 2025

