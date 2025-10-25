Verissimo Martina Stella commenta la separazione un matrimonio affollato

A Verissimo Martina Stella ha commentato per la prima volta la separazione dal padre del suo secondo figlio, la causa pare sia stata più di un tradimento. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Verissimo, Martina Stella commenta la separazione “un matrimonio affollato”

News recenti che potrebbero piacerti

Anticipazioni Verissimo del 25 ottobre, il racconto di Martina Stella - Al centro della puntata, come sempre con con Silvia Toffanin ci sarà Martina Stella, attrice amatissima dal pubblico, che si ... Si legge su dilei.it

Martina Stella, a Verissimo dopo la separazione con Manfredonia: i fidanzati famosi da Valentino Rossi a Lapo Elkann - Oggi in tv, sabato 25 ottobre, su Rai 1 Martina Stella è ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Lo riporta msn.com

Martina Stella, chi è: il cinema, l’amore e la famiglia. L’attrice si racconta a 'Verissimo' - Tra le attrici più amate e ammirate della sua generazione, Martina Stella sarà in studio a 'Verissimo' sabato 25 ottobre. Si legge su quotidiano.net