Verissimo di Silvia Toffanin ospiti ed anticipazioni di sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025

Verissimo, il rotocalco televisivo presentato da Silvia Toffanin torna a fare compagnia a milioni di telespettatori con il doppio appuntamento del weekend. Nuovi interviste e tanti ospiti nelle puntate di sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025. Verissimo, interviste ed ospiti di oggi: sabato 25 ottobre 2025. Oggi, sabato 25 ottobre 2025 dalle ore 16.30 torna l’appuntamento con Verissimo, il rotocalco presentato da Silvia Toffanin su Canale 5. Nella puntata di oggi in studio Martina Stella protagonista di una intervista a cuore aperto. L’attrice, dopo la separazione dal marito è pronta a raccontare nuova fase della sua vita da mamma single. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Verissimo di Silvia Toffanin, ospiti ed anticipazioni di sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025

