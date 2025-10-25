Vergogna Trentino liberate l' orso | protesta animalista davanti al treno diretto in Germania
La battaglia di Centopercentoanimalisti per la liberazione di M49, l’orso noto urbi et orbi come Papillon e rinchiuso da quasi sei anni al Casteller, prosegue spedita come un treno. Non un caso la scelta di queste ultime parole, ma un chiaro riferimento a quanto fatto nella giornata di ieri. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
