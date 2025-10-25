Verbali falsi per fare carriera Indagati sette poliziotti a Milano
Sette poliziotti in servizio alla squadra Volanti dell'Ufficio prevenzione generale della questura di Milano sono indagati per falso in atto pubblico e perquisizione arbitraria. Secondo l'accusa, gli agenti avrebbero alterato dei verbali e perquisito le case senza che vi fossero i presupposti necessari per gli interventi. L'accusa ipotizza che fossero piccoli trucchi per ottenere encomi, riconoscimenti e sperare in un avanzamento di carriera. Gli episodi contestati. Come riportano alcuni giornali, ai poliziotti (due hanno cambiato città, gli altri trasferiti in altri incarichi) vengono contestati due episodi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
