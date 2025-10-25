Verbali falsi inseguimenti inventati e arresti da film | indagati 7 poliziotti a Milano

Arresti in flagranza «costruiti» a tavolino, perquisizioni motivate da segnalazioni mai esistite, inseguimenti inventati di sana pianta. Tutto, almeno secondo la tesi dei pm, per guadagnare visibilità, elogi e fare carriera. Sette poliziotti della Questura di Milano, tutti in servizio alle volanti, sono finiti sotto inchiesta per falso in atto pubblico e perquisizione arbitraria. Al momento, scrive il Corriere di Milano, due di loro sono stati trasferiti in altre città, mentre gli altri cinque sono stati assegnati a mansioni diverse. L’episodio della prima denuncia. L’indagine, coordinata dal procuratore Marcello Viola e dalla pm Francesca Celle, è scattata in seguito alla denuncia presentata lo scorso agosto da un uomo arrestato a Quarto Oggiaro per detenzione illegale di un’arma. 🔗 Leggi su Open.online