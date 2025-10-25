Verbale d’arresto falso e perquisizioni arbitrarie anche a casa di Niko | 7 poliziotti indagati
Milano, 25 ottobre 2025 – Un intervento è finito al centro di una querela dell’arrestato. Un altro è stato in parte ripreso da una telecamera nascosta degli investigatori della Squadra mobile, che da tempo stavano tenendo d’occhio l’ingresso dello stabile popolare di San Siro. In entrambi i casi, le indagini della Procura hanno evidenziato presunte irregolarità nelle modalità d’azione degli agenti delle Volanti e lampant i incongruenze tra lo scenario iniziale e la ricostruzione riportata in verbali e annotazioni. La fotografia di comportamenti sopra le righe e soprattutto non in linea con le norme, almeno nell’ipotesi dell’accusa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
