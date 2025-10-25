Ventotene firmato il protocollo d’intesa per la tutela del mare | cosa prevede
Ventotene, 25 ottobre 2025 – Un importante Protocollo d’intesa finalizzato a potenziare le attività di prevenzione volte alla tutela degli ecosistemi marini, comprese le acque, i fondali e i tratti di costa circostanti, aree di pregevole valore per le loro caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche e biochimiche, nonché il sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici connessi alle misure di sostegno eo di incentivo, per le quali è già stato perfezionato l’iter di concessione. È questo l’obiettivo principale dell’atto firmato ieri tra la Guardia di Finanza e l’ Area Marina Protetta di Ventotene e San to Stefano in occasione di un incontro che si è tenuto presso la sala consiliare del Comune di Ventotene. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
