Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha accusato gli Stati Uniti di “ fabbricare una nuova guerra”, dopo la decisione di Washington di inviare nel Mar dei Caraibi la portaerei USS Gerald R. Ford, la più grande del mondo, capace di trasportare fino a 90 aerei da combattimento. La mossa segna un significativo aumento della presenza militare statunitense nella regione. Il Pentagono ha spiegato che il dispiegamento rientra nelle operazioni contro il narcotraffico e le organizzazioni criminali transnazionali, già oggetto di dieci raid aerei condotti nelle ultime settimane. Maduro, in un discorso trasmesso dai media statali come riportato dalla Bbc, ha accusato Washington di voler “ creare una guerra eterna ”, aggiungendo che “gli Stati Uniti avevano promesso di non coinvolgersi più in conflitti, e ora ne stanno inventando uno nuovo”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Venezuela, Maduro accusa: "Gli Usa vogliono inventare una nuova guerra"