Venezuela il tam tam | arriva la portaerei Usa guerra pronta

La guerra tra gli Stati Uniti e il Venezuela sembra oggi davvero a un passo. Il presidente Usa Donald Trump starebbe valutando la possibilità di " colpire strutture per la produzione di cocaina " e le rotte del narcotraffico all'interno del territorio del Paese sudamericano. Lo hanno detto alcuni funzionari statunitensi anonimi all'emittente Cnn, precisando che una decisione finale a riguardo non è stata ancora raggiunta. La notizia arriva dopo che il Pentagono ha disposto il dispiegamento della portaerei Uss Gerald R. Ford nel mare dei Caraibi, e dopo alcune indiscrezioni di stampa secondo cui la Casa Bianca avrebbe autorizzato la Cia a condurre operazioni sotto copertura in Venezuela. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

