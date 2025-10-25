Venezuela gli Usa inviano la portaerei USS Gerald R Ford | le immagini
L’esercito statunitense sta inviando una portaerei nelle acque del Mar dei Caraibi, nell’ambito dell’ultima escalation nella regione contro il governo venezuelano guidato da Maduro. Venerdì un portavoce del Pentagono ha dichiarato che la USS Gerald R. Ford e il suo gruppo d’attacco saranno dispiegati nella regione del Comando Sud degli Stati Uniti per “ rafforzare la capacità degli Stati Uniti di individuare, monitorare e contrastare attori e attività illeciti che compromettono la sicurezza e la prosperità degli Stati Uniti”. La USS Ford si trova in un porto in Croazia e non è chiaro quanto tempo impiegherà il gruppo d’attacco per arrivare. 🔗 Leggi su Lapresse.it
