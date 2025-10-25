Veneto | Rizzo ' faremo quello che diciamo'

Iltempo.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 25 ott. (Adnkronos) - Contro i troppi traditori del popolo veneto, di destra e di sinistra che promettono e poi si prendono gioco di famiglie, lavoratori ed imprese noi faremo quello che diciamo. La Meloni urlava 'blocco navale' per poi fare un decreto flussi per l'arrivo di oltre mezzo milione di immigrati nel nostro Paese, Zaia promette ai Veneti un'autonomia che non c'è, Landini promette lavoro e diritti ma poi si è chinato quando il Governo Draghi riduceva l'uno e gli altri. La Lega si dice anti-europea ma risponde signorsì a tutte le sanzioni dell'Ue alla Russia che aumentano i costi energetici per cittadini e industrie, con conseguenze distruttive per la nostra economia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

veneto rizzo faremo quello che diciamo

© Iltempo.it - Veneto: Rizzo, 'faremo quello che diciamo'

Approfondisci con queste news

veneto rizzo faremo diciamoMarco Rizzo si candida a governatore del Veneto - Ad annunciarlo lo stesso leader di Democrazia Sovrana Popolare. Da iltempo.it

veneto rizzo faremo diciamoMarco Rizzo si candida presidente del Veneto: «La gente è stanca di destra e sinistra» - Elezioni Regionali, Rizzo candidato con Democrazia sovrana popolare. Riporta corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Veneto Rizzo Faremo Diciamo