Veneto | Rizzo ' faremo quello che diciamo'

Roma, 25 ott. (Adnkronos) - Contro i troppi traditori del popolo veneto, di destra e di sinistra che promettono e poi si prendono gioco di famiglie, lavoratori ed imprese noi faremo quello che diciamo. La Meloni urlava 'blocco navale' per poi fare un decreto flussi per l'arrivo di oltre mezzo milione di immigrati nel nostro Paese, Zaia promette ai Veneti un'autonomia che non c'è, Landini promette lavoro e diritti ma poi si è chinato quando il Governo Draghi riduceva l'uno e gli altri. La Lega si dice anti-europea ma risponde signorsì a tutte le sanzioni dell'Ue alla Russia che aumentano i costi energetici per cittadini e industrie, con conseguenze distruttive per la nostra economia.

