Veneto | Lorenzin Pd ' bisogna competere per vincere'

Roma, 25 ott. (Adnkronos) - “In Veneto si gioca una partita decisiva, non solo per la Regione ma per tutto il Paese. Dopo decenni di destra, che ha consolidato potere e consuetudini, serve una svolta vera, fatta di competenza, visione e pragmatismo. Il Partito democratico ha oggi la responsabilità di costruire una rete ampia, civica, che coinvolga i territori, che parli ai veneti che lavorano, che innovano, che credono nei servizi pubblici e nella giustizia sociale”. Lo afferma Beatrice Lorenzin, vicecapogruppo del Pd al Senato, oggi a Verona per alcune iniziative elettorali in sostegno dei candidati Dem veronesi e per il candidato del centrosinistra alla Regione Veneto, Giovanni Manildo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Veneto: Lorenzin (Pd), 'bisogna competere per vincere'

Altre letture consigliate

Panorama.it. . Alberto Stefani, onorevole Lega e candidato alla presidenza della Regione Veneto, sugli obiettivi e le prospettive future della Regione durante Panorama On The Road. - facebook.com Vai su Facebook

Veneto: Lorenzin (Pd), 'bisogna competere per vincere' - “In Veneto si gioca una partita decisiva, non solo per la Regione ma per tutto il Paese. iltempo.it scrive

Stefani-Manildo, confronto su sanità e autonomia. Il candidato Pd: «Non sono un kamikaze, vincere è possibile». E il leghista lancia il marchio 100% Veneto - Sanità, autonomia differenziata e tutela del territorio: sono stati questi i temi affrontati oggi, mercoledì 22 ottobre, nell'incontro tra Giovanni Manildo, candidato ... Da ilgazzettino.it

Veneto. Coletto: “Su indennizzi per emotrasfusi Lorenzin e Puppato si contraddicono. Pazienti non vanno presi in giro” - “ I soldi ci sono come dice la Lorenzin, o no come dice la Puppato presentando un emendamento perché siano stanziati? Si legge su quotidianosanita.it