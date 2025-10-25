Veneto Bui presenta il piano per gli over 65 | Nessuno venga lasciato indietro
La popolazione della provincia di Padova sta invecchiando. Oltre 340.000 residenti hanno più di 65 anni, e decine di migliaia vivono in solitudine. Di fronte a questa realtà, il candidato presidente della Regione Veneto, Fabio Bui dei Popolari per il Veneto, ha illustrato oggi il suo progetto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
In cerchio per l’#inclusione: Emanuela Pizzardo presenta la sua candidatura al Consiglio regionale del Veneto alla Gran Guardia di #Rovigo #SanitàTerritoriale, #fragilità e #volontariato al centro del programma - facebook.com Vai su Facebook
M5S presenta a Padova i suoi candidati alle Regionali del Veneto. All'appuntamento era presente anche il candidato alla presidenza per il centrosinistra Giovanni Manildo. - X Vai su X
Veneto, Bui presenta il piano per gli over 65: «Nessuno venga lasciato indietro» - Il candidato presidente della Regione per i Popolari per il Veneto presenta il programma per l'invecchiamento attivo e il sostegno per la fetta di popolazione più anziana: «Saremo il laboratorio regio ... Riporta padovaoggi.it
Fabio Bui suona la carica per l’alternativa: “Sanità, veneti spendono troppo per avere poco” - “La sanità veneta non può più essere lasciata in mano alla burocrazia. Come scrive ecovicentino.it
Fabio Bui: «Veneti traditi, serve uno statuto speciale per un vero rilancio» - L'ex presidente della Provincia di Padova Fabio Bui ha formalizzato la propria candidatura alla presidenza della Regione per i "Popolari per il Veneto". Secondo ilgazzettino.it