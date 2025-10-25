Venerdì di Fuoco Ferrari all' italiana dopo sedici anni con il re di Le Mans

Un nostro pilota sulla rossa mancava dal 2009: "Ho fatto l’ultimo tempo ma è un momento che mi riempie d'orgoglio". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Venerdì di... Fuoco. Ferrari all'italiana dopo sedici anni con il re di Le Mans

Perché Antonio Fuoco guida la Ferrari al posto di Hamilton al Gran Premio del Messico - Vedere il tricolore italiano accanto al nome Ferrari nelle grafiche del Gran Premio del Messico farà un certo effetto. gqitalia.it scrive

Ferrari, un italiano al volante dopo 16 anni: perché Fuoco sostituirà Hamilton nelle Fp1 in Messico - Nonostante sia già sceso più volte in pista con una vettura di F1 durante sessioni di test privati, il 29enne calabrese è considerato un debuttante e, per tale ragione, è stato scelto per disputare un ... Come scrive tuttosport.com

Un italiano in Ferrari: Antonio Fuoco nelle FP1 del GP del Messico - Negli ultimi giorni, in attesa del Gran Premio del Messico che si disputerà questo fine settimana, diversi team hanno annunciato il nome dei rookie che prenderanno parte alla prima sessione di prove l ... Come scrive formulapassion.it