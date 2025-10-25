Vaticano la richiesta del Sinodo | I vescovi supportino le manifestazioni contro omofobia transfobia e discriminazione di genere

Vengono promossi «il riconoscimento e l'accompagnamento delle persone omoaffettive e transgender, così come dei loro genitori, che già appartengono alla comunità cristiana». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Vaticano, la richiesta del Sinodo: «I vescovi supportino le manifestazioni contro omofobia, transfobia e discriminazione di genere»

