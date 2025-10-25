Vaticano la richiesta del sinodo | I vescovi sostengano manifestazioni contro l’omofobia

Dopo quattro anni e lo strappo di aprile scorso, approvato ad ampia maggioranza un documento con oltre 100 proposte che ora passa alla Cei.

