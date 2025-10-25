Vasto incendio a Cannobio in fiamme tetti auto e una moto
Intervento dei vigili del fuoco. Questa mattina intorno alle 7 cinque squadre del comando provinciale del Vco, con personale permanente e volontario, con due autopompaserbatoio e tre autobotti sono intervenute per un incendio in una abitazione nel Comune di Cannobio. All'arrivo dei soccorsi le.
Casa in fiamme a Cannobio, vigili del fuoco al lavoro - Intervento dei vigli del fuoco intorno alle 7 di questa mattina per un incendio scoppiato in località Cuserina, a Cannobio.
Palazzina in fiamme nel centro di Cannobio: nessun ferito - CANNOBIO – All'alba di oggi, sabato 25 ottobre, nel centro di Cannobio, attorno alle 6 del mattino un incendio è divampato in una palazzina trifamiliare di via Cuserina, nello stabile che un tempo ...
Cannobio, paura per un incendio avvenuto in una palazzina a Cuserina: evacuate due famiglie - Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento volontari di Cannobio e quelli del comando provinciale di Verbania (foto d'archivio)