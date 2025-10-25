Vasca volano contro gli allagamenti Apre il cantiere da 3,8 milioni | Il bacino allevierà la pressione

Nuova vasca volano in arrivo a Roncello. BrianzAcque e il Comune allargano la mappa delle opere idrauliche per mettere al riparo la Brianza Est dagli allagamenti, in questo caso del centro. È un altro tassello del piano per contrastare gli effetti del cambiamento climatico sul territorio, il cantiere in via don Locatelli apre lunedì, l’opera che vale 3,8 milioni di euro sarà conclusa nell’estate 2027. Il bacino sarà realizzato nell’area del parcheggio in cemento armato e avrà la capacità di contenere 1.500 metri cubi d’acqua, da rilasciare gradualmente dopo venti climatici estremi, sempre più frequenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Vasca volano contro gli allagamenti. Apre il cantiere da 3,8 milioni: "Il bacino allevierà la pressione"

