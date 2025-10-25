Varese cambia regia | ecco Iroegbu Ma con Trento è il turno di Librizzi

L’ennesima settimana di passione. Come nella scorsa stagione. Con due decisioni chiare: affidare il futuro a Ike Iroegbu, e il presente a Matteo Librizzi. D’altronde, se vuoi un nuovo Gianmarco Pozzecco, è tempo di crearlo questo Gianmarco Pozzecco. La Pallacanestro Varese torna in campo questa sera alle 20.00 alla Enerxenia Arena per affrontare la Dolomiti Energia Trentino, nel quarto turno di campionato. Dopo il passo falso di Reggio Emilia, Varese cerca risposte, equilibrio e, soprattutto, una guida in cabina di regia, con il giovane prodotto di casa pronto a prendersi sulle spalle il ruolo da playmaker titolare, almeno per questa sera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

