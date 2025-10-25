Si è concluso il sabato dell’ ottava giornata di Serie A con la sfida andata in scena allo Stadio Giovanni Zini tra Cremonese ed Atalanta. Un 1-1 che certifica ancora l’ottimo avvio di stagione dei padroni di casa, che salgono a quota 11 punti. Dalla parte opposta la Dea non trova il successo per la quarta partita di fila, riuscendo quantomeno ad evitare una sconfitta che sarebbe stata immeritata. Cremonese-Atalanta 1-1, il racconto del match. La sfida dello Zini mette ancora una volta in luce le difficoltà di questo momento dell’ Atalanta di riuscire ad essere incisiva negli ultimi metri. Una Una Cremonese molto organizzata e compatta, ma che non rinuncia a ripartire, riesce a tenere in scacco la Dea, che fatica a creare grandi occasioni da gol se non sul finire del primo tempo, quando si presenta con maggior costanza nell’area avversaria. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Vardy si iscrive alla Serie A, Brescianini pareggia: 1-1 tra Cremonese e Atalanta