Vardy illude la Cremonese Brescianini salva l'Atalanta di Juric | pari tra Dea e grigiorossi allo Zini
La Cremonese sogna con il primo gol in Serie A di Jamie Vardy, ma l’Atalanta trova il pari con Brescianini: finisce 1-1 allo Zini in una gara intensa che conferma il momento complicato della squadra di Juric. 🔗 Leggi su Fanpage.it
