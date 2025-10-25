Vandali in azione nella notte | danneggiate due auto parcheggiate in un cortile condominiale
BRINDISI - Due auto sono state "cannibalizzate" la scorsa notte in via Materdomini, zona Sciaia. Si tratta di una Fiat 500 X e di una Fiat 500 L. Entrambi i mezzi erano parcheggiati nel cortile del condominio al civico 51 A. I ladri hanno rubato rispettivamente la parte anteriore e posteriore. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
