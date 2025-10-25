Valditara su educazione sessuale | Raccontano balle nei programmi c’è già dall’Infanzia Ecco la verità

Le critiche arrivate nei giorni scorsi sull’introduzione dell’educazione sessuale a scuola vengono respinte al mittente dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Intervistato su Instagram dal direttore editoriale di Esperia, Gino Zavaiani, il ministro ha risposto alle contestazioni avanzate da alcuni esponenti dell’opposizione, giornalisti e intellettuali, accusandoli di aver diffuso informazioni distorte. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Scopri altri approfondimenti

A "Mattino Cinque" Valditara ha parlato di educazione sessuale, "teoria gender" e fluidità di genere - facebook.com Vai su Facebook

Alle critiche di chi ha definito il Ddl un “passo indietro”, risponde il ministro dell’Istruzione e del Merito Valditara, ricordando che il tema dell’educazione al rispetto è già parte integrante dei nuovi programmi di Educazione civica. ? https://tuttoscuola.com/educ - X Vai su X

Educazione sessuale vietata? Valditara legge i programmi scolastici: “Sapete cosa sono le funzioni riproduttive?”, il video - Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara insiste: l’educazione sessuale, come ha ripetuto in questi giorni in varie occasioni, non è stata abolita. Lo riporta tecnicadellascuola.it

Educazione sessuale, Valditara: "Quante balle dall'opposizione" - Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara replica alle fake- Da msn.com

Educazione sessuale e affettiva a scuola, Valditara smonta le balle della sinistra: "Ecco i programmi" - La destra ha vietato l'educazione sessuale e affettiva nelle scuole primarie e medie? Come scrive iltempo.it