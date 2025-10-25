Vaciago e la sua teoria: «Koopmeiners enigma del calcio moderno, ma gli atalantini senza Gasp.Tudor ha solo questo modo per recuperarlo». Il pensiero del direttore di Tuttosport. Nel suo editoriale per Tuttosport Guido Vaciago scrive dell’eterno caso Koopmeiners alla Juventus. « Chi, nell’estate 2024, pensava che Koopmeiners fosse un pessimo affare per la Juventus alzi la mano. C’è chi l’ha tenuta giù e chi mente, perché in quel momento Koop era uno dei migliori centrocampisti europei, certamente nei primi cinque del nostro campionato e, forse, si poteva obiettare sul prezzo e sulle modalità di una trattativa, nella quale la Juventus era stata soggiogata dall’Atalanta, ma sulle qualità tecniche dell’olandese nessuno dubitava: era un gran colpo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

