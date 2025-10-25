Vaccino gratis in Liguria | boom di prenotazioni
Sono oltre 30.500 le prenotazioni per la vaccinazione antinfluenzale già effettuate in Liguria: è questo il primo dato relativo all’andamento delle prenotazioni nei primi dieci giorni della campagna vaccinale 2025-2026 che, per la prima volta, offre gratuitamente il vaccino antinfluenzale a tutte. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
