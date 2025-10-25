Vaccino gratis in Liguria | boom di prenotazioni

Genovatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono oltre 30.500 le prenotazioni per la vaccinazione antinfluenzale già effettuate in Liguria: è questo il primo dato relativo all’andamento delle prenotazioni nei primi dieci giorni della campagna vaccinale 2025-2026 che, per la prima volta, offre gratuitamente il vaccino antinfluenzale a tutte. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Vaccino gratis in Liguria: boom di prenotazioni - 500 le prenotazioni per la vaccinazione antinfluenzale già effettuate, 9mila persone hanno anche prenotato quello per il covid ... Lo riporta msn.com

vaccino gratis liguria boomInfluenza, vaccino gratuito per tutti in Liguria: al via la campagna 2025 anche nei supermercati - Parte in Liguria la campagna antinfluenzale 2025–2026: vaccino gratuito per tutti, anche nei supermercati. Come scrive ligurianotizie.it

vaccino gratis liguria boomInfluenza, da oggi vaccino gratis per tutti: anche nei supermercati - I dati australiani parlano di un +70% di popolazione compita, la previsione è di circa 20 milioni di italiani a letto nel mese di gennaio ... primocanale.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Vaccino Gratis Liguria Boom