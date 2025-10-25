Usufruisce di un permesso ma non fa rientro in carcere | trovato e arrestato dai Carabinieri
I carabinieri di Faenza, negli ultimi giorni, hanno effettuato due arresti per evasione. Il primo è avvenuto nella giornata di ieri quando i militari hanno arrestato un marocchino già noto alle forze dell'ordine, da tempo ristretto in regime di semi-libertà presso il carcere di Bologna. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
